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В стране и мире

Раскрыты подробности поисков пропавшего три дня назад в Екатеринбурге мальчика

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В Екатеринбурге третий день ищут пропавшего шестилетнего мальчика с особенностями психики. В МВД сообщили, что по состоянию на 28 июня полицейские и волонтеры патрулируют район Вторчермета, где пропал ребенок, постепенно расширяя зону поиска. Подробности раскрыли «Известия».

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения россиян о похожих детях. К поисковой операции привлечены волонтеры и кинологический расчет из Челябинска, а также добровольцы из других городов.

«На текущий момент обработаны все близлежащие районы в полном объеме: расклейка ориентировок, опросы. Но пока мы не имеем ни одного достоверного свидетельства о нахождении ребенка. В связи с чем штаб продолжает работу в режиме нон-стоп», — рассказал руководитель штаба Максим Минеев.

Ребенок пропал из приемной семьи в Чкаловском районе Екатеринбурга утром 26 июня. Он самостоятельно ушел из квартиры дома по улице Симферопольской.

Мать рассказывала о его особенностях: он не чувствует вкуса, температуры и может не спать по несколько дней. Пропавшего зовут Далер, также он может отзываться на имя Костя. Родственники пояснили, что так зовут его воображаемого друга.

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Источник — lenta.ru
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