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В стране и мире

Россиянин попытался провезти почти пять килограммов золота в ручке чемодана

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Россиянина, который попытался провести почти пять килограммов золота в ручке чемодана, задержали на Чукотке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, 39-летнего Андрея С., прилетевшего в Анадырь из Иркутской области, задержали во время досмотра. С помощью ручного металлодетектора сотрудники безопасности обнаружили в ручке чемодана рассыпчатую породу желтого цвета. В результате пассажир признался, что это золото.

Как рассказал сам мужчина во время опроса, в 2019 и 2020 годах он работал обогатителем в местной старательской артели, которая занималась добычей шлихового золота на реке Майна открытым способом. В обязанности Андрея входило налаживание оборудования и снятие золота. Во время работы он похищал маленькие партии драгоценного металла и прятал его в лесных тайниках. После увольнения мужчина собрал все золото и перепрятал его в тайнике в заброшенном доме.

В этом году Андрей приехал на Чукотку и забрал спрятанное золото, а затем попытался его вывезти. В ходе экспертизы, что обнаруженная порода действительно является шлиховым золотом. Его вес составил 4,66 килограмма стоимостью около 24 миллионов рублей.

На мужчину завели уголовное дело за незаконный оборот драгоценных камней. На время следствия с него взяли подписку о невыезде.

В декабре прошлого года в аэропорту Шереметьево задержали россиянина, который привез из Петропавловска-Камчатского более полутонны мяса краба и икры. По прилете в Шереметьево пассажир попал под проверку сотрудников таможни и не смог объяснить полицейским, откуда он взял столько деликатесов и куда он их вез.

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Источник — lenta.ru
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