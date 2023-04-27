В России снизилось количество фальшивых рублей

27.04.2023 | 14:56

В первом квартале текущего года в банковской системе России было обнаружено почти на 63 процента меньше поддельных рублей, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщается на сайте Центрального банка (ЦБ).

Регулятор отметил, что за первые три месяца 2023 года было выявлено 3018 поддельных денежных знаков. Подавляющее большинство фальшивок пришлось на банкноты крупного номинала - 2082 пятитысячные банкноты, 224 купюры достоинством в две тысячи рублей и 601 банкноту номиналом одна тысяча. Реже всего подделывали купюры номиналом 50 рублей, их обнаружили только семь. При этом мошенники изготавливали и металлические монеты - ЦБ сообщил о 35 выявленных монетах номиналом 10 рублей и 13 достоинством 5 рублей.

Центробанк заявил и о случаях подделки купюр иностранных государств, их за квартал обнаружили 360. Наиболее часто встречались фальшивые евро и доллары - 187 и 170 банкнот соответственно, а ненастоящие денежные знаки Китая, Украины и Швеции попали в поле зрения регулятора по одному разу за три месяца.

Как отмечает ЦБ, чаще всего фальшивые деньги появлялись в Центральном федеральном округе, на втором месте - Северо-Западный округ.

Ранее россиянам рассказали о порядке действий при получении фальшивой банкноты. Начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева заявила, что ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк. Она посоветовала гражданам всегда внимательно проверять купюры и избегать обмена валют в подозрительных пунктах.