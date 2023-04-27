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В стране и мире

В Минобрнауки анонсировали изменения в правилах приема в вузы в следующем году

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В приемной кампании 2023 года в России не будет никаких кардинальных изменений, но они ожидаются в 2024 году. Об этом заявил министр образования и науки Валерий Фальков в ходе пресс-конференции. Трансляция ведется на официальной странице Минобрнауки во «ВКонтакте».

«В этом году все пройдет по хорошо знакомым правилам, никаких резких изменений не будет, кардинальные все изменения - они последуют уже в приемной кампании 2024 года», - сказал министр.

По его словам, новую систему образования начнут тестировать в ряде вузов России уже в 2023 году.

7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.

Впоследствии президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования. Глава государства уверен, что в российском образовании назрели существенные изменения с учетом новых требований во всех сферах жизни.

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Источник — lenta.ru
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