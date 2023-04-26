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В стране и мире

Российский подросток разбил палку о голову сверстницы за отказ целовать обувь

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Под Ярославлем подросток разбил палку о голову сверстницы. Перед этим он пообещал, что не будет бить, если девочка поцелует его обувь, однако та отказалась. Видеозапись инцидента опубликовало сообщество «Ярославль. Дзержинский район» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах подросток сидит на корточках, держа в руках большую деревянную палку. Девочка сидит напротив него. «Я тебя бить не буду, если ты поцелуешь ботинок», – заявляет молодой человек. В это время девочка начинает плакать.

«Посвящаю тебя в рыцари», - говорит, встав перед ней, россиянин и прикладывает палку сначала к правому, а потом к левому плечу ребенка.

Затем он размахивается и бьет девочку по голове. В первый раз он промахивается, однако второй удар приходится в затылок школьницы, после чего палка разлетается в щепки. Девочка падает на бок и упирается головой в землю.

Ранее во Владивостоке школьница избила сверстницу и повредила ей позвоночник. Она таскала девочку за волосы во дворе одного из домов, а также била ее ногами. Региональное управление МВД России начало проверку.

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Источник — lenta.ru
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