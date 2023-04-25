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В стране и мире

Ушедший из части многодетный российский военный получил 5,5 года колонии

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Ставропольский гарнизонный военный суд назначил пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима военному-контрактнику и отцу троих детей Виталию Маткину, который с разрешения командования на время ушел из воинской части, а после не вернулся на службу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям «Ъ», россиянин Маткин заключил контракт 27 июля 2022 года и был отправлен на службу в город Североморск Мурманской области. 26 сентября, спустя несколько дней после объявления частичной мобилизации, командиры позволили ему на несколько часов покинуть воинскую часть, однако на службу многодетный отец так и не вернулся.

Позже в отношении Маткина возбудили уголовное дело по части 5 статьи 337 УК («Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или военного положения»). Максимальный срок, который может по нему получить нарушитель, составляет десять лет тюрьмы.

Как выяснили следователи, военный после отбытия из части направился в Рязань, где находилась его семья, а позже в Ставрополь, где у них была квартира. В декабре машину Маткина, который занялся частным извозом, заметили и остановили в Невинномысске. Мужчину привезли в полицейский отдел, где выяснилось, что он находится в розыске по уголовному делу.

Маткин не стал отрицать вину. Представляющий его интересы адвокат Светлана Васильева рассказала, что он не прошел испытательный срок, по этой причине контракт с ним должен был быть расторгнут. Кроме того, военный имел претензии к командованию, поскольку, как полагает сторона защиты, условия контракта не выполнялись ни в части денежного довольствия, ни в части снабжения спецодеждой.

С места службы на россиянина пришла отрицательная характеристика, хотя у него не было ни одного взыскания, пояснила адвокат Васильева. Сторона защиты подала апелляцию в Южный окружной военный суд, указав в ней, что у Маткина на иждивении находятся не только дети, но и неработающая жена. Также в апелляции подчеркивалось, что до этого к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Однако Южный окружной военный суд оставил приговор Маткину без изменения. Коллегия судей назвала ранее назначенный военнослужащему срок «справедливым и соразмерным содеянному».

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Источник — lenta.ru
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