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В стране и мире

В России решили ввести обязательный минимум отечественной продукции в магазинах

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Законопроект «о российской полке», предлагающий закрепить в магазинах обязательный минимум отечественной продукции, направили на согласование в правительство. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на авторов документа, депутатов от фракции «Единая Россия».

Действие закона планируется распространить на торговые сети с оборотом более двух миллиардов рублей в год. Он призван решить проблему входа локальной продукции в ассортимент крупных магазинов и предусматривает ряд условий. Товар должен быть произведен на территории страны, изготовителем должно быть российское физическое или юридическое лицо, не находящееся под контролем иностранцев, а торговый знак должен быть зарегистрирован в России.

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отметил, что усиление санкций повысило актуальность идеи о том, что российские промышленность и торговля должны обладать большей независимостью и переориентироваться на внутренний рынок.

Он добавил, что благодаря мерам господдержки в стране налажен выпуск большинства видов потребительских товаров. Но зачастую у них низкая узнаваемость у покупателей, так как отечественные продукты недостаточно представлены на полках супермаркетов.

Глава Института развития экономики и предпринимательства Наталья Назарова считает, что федеральные ретейлеры, в том числе международные, заинтересованы в локализации ассортимента и работе с местными поставщиками для снижения затрат на логистику и оперативного решения возникающих вопросов.

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Источник — lenta.ru
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