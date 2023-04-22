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В стране и мире

Справлявшего нужду на рельсы мужчину убила летящая корова

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Справлявшего нужду на железнодорожных путях мужчину убила летящая корова. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел в районе города Алвар в индийском штате Раджастан.

82-летний местный житель Шивдаял Шарма, ранее работавший электриком на железной дороге, погиб после того, как в него врезалась корова, сбитая скоростным поездом Vande Bharat.

Животное ушло с пастбища и случайно оказалось на пути поезда. Удар экспресса был столь силен, что корова пролетела 30 метров.

The Hindu поясняет, что в регионе столкновения поездов с сельскохозяйственными животными в последние годы стали столь часты, что Индийские железные дороги рассматривают вариант строительства 622-километрового забора вдоль путей трассы Мумбаи-Ахмедабад.

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Источник — lenta.ru
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