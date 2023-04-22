Справлявшего нужду на рельсы мужчину убила летящая корова

Справлявшего нужду на железнодорожных путях мужчину убила летящая корова. Об этом пишет Daily Star.
Инцидент произошел в районе города Алвар в индийском штате Раджастан.
82-летний местный житель Шивдаял Шарма, ранее работавший электриком на железной дороге, погиб после того, как в него врезалась корова, сбитая скоростным поездом Vande Bharat.
Животное ушло с пастбища и случайно оказалось на пути поезда. Удар экспресса был столь силен, что корова пролетела 30 метров.
The Hindu поясняет, что в регионе столкновения поездов с сельскохозяйственными животными в последние годы стали столь часты, что Индийские железные дороги рассматривают вариант строительства 622-километрового забора вдоль путей трассы Мумбаи-Ахмедабад.
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