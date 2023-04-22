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В стране и мире

Российские банки призвали синхронизироваться с коллекторами для сбора долгов

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Центробанк России выпустит рекомендации для отечественные банков и коллекторов, чтобы синхронизировать сбор долгов с кредиторов.

Об этом на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков. Его слова передает РБК.

По словам спикера, ЦБ планирует призвать участников рынка выработать единый подход к сбору и реструктуризации долгов физических лиц, у которых есть кредитные обязательства перед несколькими организациями.

На этой же конференции глава дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» департамента по работе с проблемными активами Сбера Денис Кузнецов привел данные бюро кредитных историй (БКИ), согласно которым 35 процентов заемщиков в России имеют сразу два или более кредитов в разных банках.

По его словам, обычно в таких ситуациях кредиторы начинают конкурировать — одни готовы договариваться и предлагать реструктуризацию, в то время как другие хотят как можно скорее вернуть долг и идут в суд.

Ранее в апреле Центробанк предложил российским кредитным организациям взять ответственность за действия финансовых мошенников. Выступая в Госдуме глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас последствия социальной инженерии «расхлебывают только сами люди» и к этому должны подключиться банки.

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Источник — lenta.ru
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