Сетевое издание|18+|Суббота|22 апр 2023|17:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Названы способы оценить качество и свежесть продуктов в домашних условиях

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Врач-терапевт Юлия Коваленко назвала россиянам простые и доступные способы оценить качество и свежесть продуктов питания в домашних условиях. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам Коваленко, проверить свежесть яиц можно, просто погрузив их в воду — свежие быстро упадут на дно. При помощи воды можно протестировать на качество и сметану. Настоящий продукт, без примесей и добавок, полностью растворится в жидкости и окрасит ее в белый цвет. В то время как подделка, содержащая растительные масла и порошковые добавки, обязательно образует в воде комочки. Таким же образом можно проверить мед: фальсификат быстро растворится, а натуральный необходимо размешивать ложкой, пояснила врач.

Как отметила терапевт, узнать, не разбавили ли оливковое масло более дешевыми вариантами, позволит тест холодом. Для этого достаточно поставить бутылку в холодильник на несколько часов. Разбавленное масло останется прозрачным или расслоится, настоящее же загустеет и помутнеет.

Если нужно проверить творог, в этом поможет йод. Всегда одна капля подскажет, есть ли в продукте крахмал, который добавляют для загустения, плотности и веса, выдавая за продукт с более высокой жирностью. Если капля йода на твороге не изменила цвет, то продукт без крахмала. Если желто-коричневый цвет йода стал фиолетовым, то крахмал есть.

Чтобы проверить качество сухофруктов, орехов и цукатов, их надо вымочить в воде, заявила Коваленко. Если на поверхности жидкости появились маслянистые разводы или радужная пленка, значит, продукт был обработан в лучшем случае просто маслом. Если вода окрасилась, значит, сухофрукты и цукаты были окрашены, подытожила специалист.

Ранее диетолог Наталья Круглова перечислила продукты, которые лучше всего есть на ужин. По ее словам, минимум половину от общего объема вечернего приема пищи должны составлять овощи. Кроме того, последняя трапеза за день может включать в себя мясо птицы или рыбы, бобовые, гречку и нешлифованный рис.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте