Названы способы оценить качество и свежесть продуктов в домашних условиях

22.04.2023 | 16:28

Врач-терапевт Юлия Коваленко назвала россиянам простые и доступные способы оценить качество и свежесть продуктов питания в домашних условиях. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам Коваленко, проверить свежесть яиц можно, просто погрузив их в воду — свежие быстро упадут на дно. При помощи воды можно протестировать на качество и сметану. Настоящий продукт, без примесей и добавок, полностью растворится в жидкости и окрасит ее в белый цвет. В то время как подделка, содержащая растительные масла и порошковые добавки, обязательно образует в воде комочки. Таким же образом можно проверить мед: фальсификат быстро растворится, а натуральный необходимо размешивать ложкой, пояснила врач.

Как отметила терапевт, узнать, не разбавили ли оливковое масло более дешевыми вариантами, позволит тест холодом. Для этого достаточно поставить бутылку в холодильник на несколько часов. Разбавленное масло останется прозрачным или расслоится, настоящее же загустеет и помутнеет.

Если нужно проверить творог, в этом поможет йод. Всегда одна капля подскажет, есть ли в продукте крахмал, который добавляют для загустения, плотности и веса, выдавая за продукт с более высокой жирностью. Если капля йода на твороге не изменила цвет, то продукт без крахмала. Если желто-коричневый цвет йода стал фиолетовым, то крахмал есть.

Чтобы проверить качество сухофруктов, орехов и цукатов, их надо вымочить в воде, заявила Коваленко. Если на поверхности жидкости появились маслянистые разводы или радужная пленка, значит, продукт был обработан в лучшем случае просто маслом. Если вода окрасилась, значит, сухофрукты и цукаты были окрашены, подытожила специалист.

Ранее диетолог Наталья Круглова перечислила продукты, которые лучше всего есть на ужин. По ее словам, минимум половину от общего объема вечернего приема пищи должны составлять овощи. Кроме того, последняя трапеза за день может включать в себя мясо птицы или рыбы, бобовые, гречку и нешлифованный рис.