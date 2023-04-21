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В стране и мире

Патриарх Кирилл приравнял неприязнь россиян друг к другу к измене родине

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Неприязнь россиян друг к другу подобна измене родине. Эти два понятия сравнил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Слова предстоятеля РПЦ приводит РИА Новости.

По словам патриарха, любовь друг к другу и отечеству даст россиянам силу, которой убоятся враги России.

«Мы действительно должны быть сегодня сплоченными, нужно на далекую периферию отнести все наши недоуменные вопросы друг к другу, нашу раздражительность, нашу неприязнь. Сегодня неприязнь друг к другу — это как измена Родине, никакой неприязни не должно быть», — сказал духовный лидер российских православных христиан.

Также глава РПЦ заявил, что участники спецоперации борются за будущее страны.

Ранее патриарх Кирилл сообщал, что Россия не стремится захватить другие государства или стать богаче в нынешнем конфликте с «мироправителями тьмы века сего».

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Источник — lenta.ru
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