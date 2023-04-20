Россиянам перечислили пять помогающих хорошо соображать продуктов

20.04.2023 | 15:27

Содержащиеся в рыбе и орехах вещества способствуют улучшению работы мозга, рассказала россиянам врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева. Пять помогающих хорошо соображать продуктов она перечислила в беседе с «Известиями».

По словам специалистки, жирная рыба холодных морей богата жизненно важными для функций мозга полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Они также содержатся в орехах и семенах, которые, по словам Михалевой, являются еще и источниками других необходимых для мыслительных процессов веществ - кальция, легкоусвояемого белка, цинка и магния.

Врач отметила, что яйца - тоже очень полезный для здоровья мозга продукт. Эндокринолог объяснила, что яичный желток является кладезем витаминов А и D, а также лецитина и холина, которые сохраняют целостность нейронов и участвуют в синтезе нейромедиаторов.

Кроме того, Михалева добавила, что некоторые необходимые для полноценной работы мозга вещества содержатся в ягодах и цельных злаках.

Так, биофлавоноиды в ягодах являются мощными антиоксидантами и защищают нейроны от повреждений. Злаки, богатые витаминами группы В, по словам врача, способствуют образованию биологически активных веществ в мозге и участвуют в передаче нервных импульсов между клетками.