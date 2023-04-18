Госдума приняла закон о пожизненном сроке за госизмену

18.04.2023 | 15:48

Госдума приняла законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Документ принят во втором и третьем чтениях. Также поправки предусматривают ужесточение наказания за терроризм и диверсии.

В настоящее время статья 275 УК РФ («Государственная измена») предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. В статье 205 УК РФ («Террористический акт») максимальный срок возрастет с 15 до 20 лет, в статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в террористическую деятельность увеличивается с пяти до семи лет.

Поправки ужесточат наказание по статье 281 УК РФ («Диверсия») с 15 до 20 лет.

Кроме этого, вводится уголовная ответственность с лишением свободы до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов. Эта поправка была разработана по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина и большой группы депутатов в связи с решением Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

Авторы законопроекта предложили разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность МУС в России.