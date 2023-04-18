18.04.2023 | 16:54

Дума приняла закон о расширении полномочий президента России. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам Володина, законопроект наделяет главу государства дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений против России.

Также полномочия президента расширяются в сфере возможности лишения приобретенного гражданства.

Среди новых причин для лишения гражданства России: дезертирство, дискредитация и распространение фейков об армии и добровольцах, массовые беспорядки, неоднократное нарушение закона о митингах, уклонение от военной службы и неисполнение законодательства об иноагентах.

Отдельно в принятом Думой законе уточняется, что гражданства России могут лишить и в случае совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности.

Поправки были внесены в парламент 13 апреля.