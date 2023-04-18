Дума приняла закон о расширении полномочий президента России. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По словам Володина, законопроект наделяет главу государства дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений против России.
Также полномочия президента расширяются в сфере возможности лишения приобретенного гражданства.
Среди новых причин для лишения гражданства России: дезертирство, дискредитация и распространение фейков об армии и добровольцах, массовые беспорядки, неоднократное нарушение закона о митингах, уклонение от военной службы и неисполнение законодательства об иноагентах.
Отдельно в принятом Думой законе уточняется, что гражданства России могут лишить и в случае совершения действий, создающих угрозу национальной безопасности.
Поправки были внесены в парламент 13 апреля.
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