Получивший 11 лет за убийство из-за родительского чата россиянин вступил в ЧВК

14.04.2023 | 17:16

В Волгограде приговоренный к 11-летнему тюремному заключению за убийство Арсен Мелконян вступил в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Мужчина вернулся домой из мест заключения спустя полгода, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Осенью 2022 года Мелконян вместе еще с одним мужчиной избил риелтора Романа Гребенюка в одном из отделений Сбербанка. Поводом для конфликта стал спор в родительском чате. Россиянин скончался, не приходя в сознание.

По словам знакомых Мелконяна, бывший заключенный принимал участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Он якобы был ранен и получил помилование.

Близкие погибшего опасаются вернувшегося из зоны боевых действий мужчину. «Здесь все в шоке», — рассказала каналу подруга семьи риелтора. Она добавила, что Мелконян «не оставит ситуацию, которая с ним произошла».

Приговор Мелконяну огласили в марте 2022 года. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще двое фигурантов: его сестра и ее муж. Их приговорили к семи и пяти с половиной годам тюремного заключения соответственно.