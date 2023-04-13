Сетевое издание|18+|Четверг|13 апр 2023|15:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В Кремле связали патриотизм с желанием жить в своей стране

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Объясняя значение слова «патриотизм», официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это понятие связано с желанием человека жить в своей стране и делать для нее лучшее. Слова Пескова передает ТАСС.

«[Патриотизм] — это когда вы любите своего жениха, рожаете детей, работаете на любимой работе, обожаете свою семью больше всего на свете. Работаете для того, чтобы ваша семья была здоровой, умной», — добавил Песков, отметив, что патриот не может навредить своей стране.

Пресс-секретарь президента при этом указал на важность конструктивной критики. По его мнению, в настоящее время главное настроение в России — это единение и консолидация вокруг президента страны Владимира Путина.

Ранее о патриотизме порассуждал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Политик назвал патриотизм чрезвычано непростой темой и отметил, что это не образ мыслей, а действия.

В России не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма, считает Путин. По его мнению, граждане России демонстрируют патриотизм во время специальной военной операции на Украине.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Подросток открыл стрельбу в российской школе

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте