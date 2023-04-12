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В стране и мире

Совфед одобрил закон о признании участников СВО пропавшими без вести

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Сенаторы одобрили законы, которые упрощают процедуры признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления его умершим и установления факта смерти военного во время проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

Закон предлагает в более короткие сроки признавать военных без вести пропавшими или умершими. Например, если известий о месте пребывания человека нет в течение шести месяцев, а командиры или сослуживцы не подтверждают факт его смерти, его в судебном порядке могут признать безвестно отсутствующим.

Подобный статус позволит родственнику военнослужащего принять меры по сохранности его имущества, а также за счет имущества обеспечивать содержание тех, кто находится у него на иждивении.

В случае со спецоперацией не будут применяться нормы из Гражданского кодекса (ГК), согласно которым объявить умершим человека можно спустя два года. Согласно закону, при соблюдении ряда условий умершим военнослужащего можно считать тоже через шесть месяцев.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 14 марта. Тогда заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак назвал рассматриваемый вопрос болезненным, но крайне важным для семей погибших и пропавших военнослужащих.

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Источник — lenta.ru
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