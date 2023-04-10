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В стране и мире

Названы самые сложные для писавших Тотальный диктант россиян слова

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Названы самые сложные для писавших Тотальный диктант россиян слова - ими стали «сызмальства» и «кардинально».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галину Мандрикову.

По словам Мандриковой, у слова «сызмальства» было выявлено девять неправильных вариантов написания, а слово «кардинально» чаще всего писали как «координально».

«Кто-то писал "с измальства", "с ызмальства". Был даже вариант "съизмальства". Конечно, это и вариант "сызмальство"… очень много разных вариантов», - сообщила глава проверочного пункта диктанта.

Акция «Тотальный диктант» проводится ежегодно с 2004 года. Массовую проверку грамотности населения, в которой участвуют россияне и русскоязычные жители других государств, придумали студенты Новосибирского государственного университета. С 2010 года для написания текста диктанта приглашали знаменитых русскоязычных литераторов, в том числе Дину Рубину, Бориса Стругацкого, Дмитрия Быкова и Захара Прилепина.

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Источник — lenta.ru
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