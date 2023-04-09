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В стране и мире

Россиянам рассказали о необычных последствиях ОРВИ

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Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) могут стать причиной развития таких заболеваний полости рта, как герпес, кандидоз и гингивит.

О необычных последствиях простуды рассказала стоматолог-ортопед и основательница клиники «Астевита» Евгения Бойцова в беседе с «Газетой.Ru».

Специалистка отметила, что прием антибиотиков при гриппе и простуде нарушает микрофлору полости рта, что может спровоцировать аллергические реакции, кандидоз и грибковые инфекции. По словам Бойцовой, они проявляются в виде покраснения во рту, зуда, также заметен белый налет или отек слизистых.

Еще одним симптомом ОРВИ, по словам стоматолога, являются пузырьки на слизистой и красной кайме губ, возникающие из-за развития вируса герпеса на фоне снижения иммунитета.

Бойцова добавила, что некоторые вирусы, попадая в организм через дыхательные пути, вызывают воспаление десен. Сначала они кровоточат, объяснила врач, а затем развивается гингивит, при котором десны отекают, краснеют и становятся более рыхлыми. В дальнейшем гингивит может развиться в более серьезное заболевание - пародонтит.

Бойцова посоветовала россиянам постоянно следить за гигиеной рта, чтобы минимизировать последствия ОРВИ для зубов и десен. По ее словам, кариес и зубной налет способствуют более интенсивным проявлениям симптомов.

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Источник — lenta.ru
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