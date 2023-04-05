Сетевое издание|18+|Среда|5 апр 2023|13:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Россиянкам назвали самую опасную для здоровья весеннюю обувь

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Россиянкам стоит отказаться от ношения обуви на очень высоких каблуках, считает травматолог-ортопед сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Михаил Игнатов. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал самую опасную для здоровья весеннюю обувь.

По его словам, из-за неправильной обуви стопы не могут защищать суставы и позвоночник от ударной нагрузки, которую человек получает при движении. «Ношение модных, но неудобных туфель провоцирует развитие ортопедических заболеваний: плоскостопия, пяточной шпоры, косточки на ноге», - предупредил Игнатов.

При покупке весенней обуви обязательно учитывайте высоту каблука. Она должна быть не более двух-четырех сантиметров. Отдавайте предпочтение моделям на широком и устойчивом каблуке. Ношение сапог или туфель на шпильке увеличивает риск появления артроза или артрита мелких суставов стоп, коленных, голеностопных и тазобедренных суставов, вызывает боль и ощущение тяжести в ногах, отметил специалист.

Врач добавил, что из-за высокого каблука сильно повышается нагрузка на передний отдел стопы, что со временем приводит к деформации пальцев, развитию «косточки». Использование подобной обуви негативно влияет и на позвоночник. Ускоряется износ межпозвонковых дисков, в результате чего начинает регулярно болеть спина.

Балетки, кеды и лоферы на тонкой и абсолютно плоской подошве без небольшого каблучка тоже не самый удачный вариант для повседневного использования. Такая обувь не может полноценно «глушить» ударную нагрузку при ходьбе. В итоге ее получают стопы, в особенности пятки, крупные суставы и позвоночник, рассказал Игнатов.

Популярные ботинки на платформе отличаются хорошей амортизацией, но в то же время столь массивная подошва увеличивает шанс получить травму, говорит Игнатов. В такой обуви в любой момент можно запнуться и упасть.

Еще одна популярная модель весенней обуви - мюли с узким носом. Они, по мнению врача, создают излишнее давление на переднюю часть стопы, которое нередко приводит к деформации пальцев и нарушению кровообращения.

«Безопасная для здоровья весенняя обувь имеет небольшой удобный каблук высотой два-четыре сантиметра, широкий передний отдел с регулирующими полноту застежками или шнурками и формоустойчивый задник, - резюмировал травматолог-ортопед. - Всеми этими качествами обладает ортопедическая обувь, которая устанавливает стопы в физиологически правильное положение и защищает их от нагрузки. За счет такой поддержки формируется правильная походка и повышается устойчивость при ходьбе».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте