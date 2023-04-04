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Власти России поддержали увеличение штрафов за езду без страховки

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Министерство финансов России поддержало увеличение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева сообщает ТАСС.

По словам Моисеева, ситуация со штрафами на российском рынке стала вопиющей, и наказание за езду без страховки нужно увеличить до «экономически разумного уровня». По его мнению, размер штрафа должен быть сопоставим со стоимостью полиса и составлять около 5000 рублей.

Есть и другой выход: отсутствие ОСАГО является «длящимся нарушением», поэтому можно решить проблему технически и штрафовать водителей «за каждую камеру» на пути, добавил представитель Минфина.

Идею увеличить штрафы за езду без ОСАГО в декабре внес Российский союз автостраховщиков (РСА). Представители организации отметили, что размер наказания не пересматривали уже 18 лет. Сейчас он составляет 800 рублей.

За 2022 год средняя стоимость ОСАГО в России выросла на 27 процентов. Вместе с тем поднялась и цена КАСКО, в среднем полис подорожал до 38 тысяч рублей. При этом автомобилисты стали все чаще пренебрегать покупкой полисов, во многом из-за неэффективности системы обязательного страхования и постоянного роста цен на полисы.

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Источник — lenta.ru
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