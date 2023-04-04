Стилист назвала россиянкам самую модную одежду на весну

04.04.2023 | 13:50

Стилист Ольга Ким назвала россиянкам самую модную одежду на весну 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания NEWS.ru.

Специалист рассказала, что в теплом сезоне у каждой женщины в гардеробе должны присутствовать пальто в длине миди или макси, парка свободного кроя и бомбер. «Также подойдут джинсы свободного кроя или прямого, свитшот или худи», — отметила она.

Вдобавок Ким посоветовала обратить внимание на джемперы, жакеты и брюки в мужском стиле. По ее словам, последняя вещь отлично подойдет для повседневности и деловых встреч.

В заключение эксперт особенно выделила кроссовки и кеды в стиле ретро. «Женщинам еще рекомендую присмотреться к туфлям Мэри Джейн — это туфли, где есть ремешок, лучше не на тонкой, а слегка массивной подошве. Такая модель сейчас в тренде», — уточнила Ким.

Ранее российский стилист, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская назвала способы скрыть лишний вес с помощью одежды. В первую очередь специалист посоветовала составить список плюсов и минусов своей фигуры. При этом она порекомендовала включить в него как можно больше достоинств: руки, запястья, щиколотки, уши, шея или волосы. После этого Татарская предложила составлять образы с акцентом на выигрышные части тела.