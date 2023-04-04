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В стране и мире

Россиянка смогла сделать звонок и спастись от похитившего ее насильника

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В Москве задержали 48-летнего ранее судимого российского уголовника за похищение и изнасилование под угрозой убийства 38-летней женщины. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 1 апреля злоумышленник под угрозой расправы проник в квартиру жертвы и, приставив к горлу нож, велел следовать за ним. Он перевез похищенную в квартиру на 3-ей улице Бебеля и там под угрозой убийством неоднократно совершил в отношении нее действия сексуального характера и изнасилования.

Жертве удалось спастись после того, как она обманом дозвонилась до супруга и тот вызвал полицию.

Похищенная женщина была освобождена прибывшими полицейскими, злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьями. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

23 марта сообщалось, что школьница из Фрязино Московской области обвинила четверых мужчин в накачивании ее наркотиками и изнасиловании.

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Источник — lenta.ru
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