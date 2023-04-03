03.04.2023 | 15:35

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра производителей пива, сидра, медовухи и пуаре. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, все производители этих напитков должны будут регистрироваться в специальном реестре с 1 сентября 2023 года. Ведение этого списка возьмет на себя Росалкогольрегулирование. Бизнесу, который не включен в реестр, заниматься производством запретят.

Компании, которые на 31 августа текущего года будут иметь разрешение на использование основного оборудования мощностью не более 300 тысяч декалитров в год без оснащения дополнительными приборами, будут автоматически внесены в реестр в сентябре. При этом бизнес, который ежегодно производит не больше 100 тысяч декалитров, сможет попасть в реестр по упрощенному порядку.

Помимо этого, документ вводит более жесткие технические требования к производителям. Так, раньше бизнес, у которого мощность основного оборудования не превышает 300 тысяч декалитров в год, не должен был оснащать аппараты приборами измерения и учета готовой продукции. По новым правилам планку, позволяющую этого не делать, снизят до 100 тысяч декалитров в год.

Ранее в Минфине заверили, что создание реестра не приведет к удорожанию пива в России. При этом в конце февраля отечественные производители предупреждали, что в случае создания реестра работа предприятий может остановиться.