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В стране и мире

14-летнего российского подростка с инвалидностью избили в ТЦ на глазах у отца

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В Ростове-на-Дону неизвестные избили 14-летнего подростка с инвалидностью в торговом центре (ТЦ) на глазах у его отца, сообщает KP.RU.

Мать рассказала изданию, что отпустила ребенка погулять с бывшим мужем. Она пояснила, что на входе в ТЦ ее сына встретили двое мужчин. Один из незнакомцев беспричинно схватил мальчика за шиворот. Отцу удалось уладить конфликт.

Позже мужчина с мальчиком отправились в пиццерию. «Когда они вышли, то увидели тех двоих. Мужчины поджидали их специально. Один из них схватил бывшего мужа за руки и стал бить по коленным чашечкам, пытаясь поставить его на колени. Второй набросился на сына», - поделилась россиянка.

Мужчины повалили мальчика на пол и стали бить его ногами по голове. Отец сумел подняться и оттащить ребенка.

Пострадавшие сразу же обратились в полицию, и злоумышленников доставили в отдел. Их личности удалось установить. Медики диагностировали у школьника множественные гематомы, черепно-мозговую траву. Также у него был сколот зуб.

Мать предположила, что мужчины намеревались ограбить ее ребенка. Она объяснила, что у сына эпилепсия и другие хронические заболевания.

В управлении Следственного комитета России по Ростовской области заявили о начавшейся проверке по факту случившегося.

21 марта сообщалось, что Верховный суд в Татарстане приговорил к 17 годам лишения свободы 38-летнего местного жителя за убийство пятилетней девочки-инвалида.

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Источник — lenta.ru
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