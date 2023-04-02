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В стране и мире

В России резко подорожала обувь

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Средняя цена обуви в России в 2022 году выросла на 9,6 процента, до 2,445 тысячи, пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) при Минпромторге.

В частности, кеды подорожали на 20,4 процента, до 2,8 тысячи рублей, сандалии - на 19,5 процента, до 1,9 тысячи рублей. Валенки выросли в цене на 16,9 процента, до 1,8 тысячи рублей, а туфли - на 17,3 процента, до 2,5 тысячи рублей.

Средняя цена на ботинки за год увеличилась менее резко, на 7,3 процента, до 3,3 тысячи рублей, на тапочки - на 8,6 процента, до 630 рублей, на босоножки - на 4,5 процента, до 4,1 тысячи рублей, на галоши - на 28,3 процента, до 453 рублей.

При этом спрос на обувь в прошлом году упал. За год продажи составили 290 миллиона пар - на 10,5 процента меньше, чем в 2021-м.

В торговых точках было продано 68 процентов от общего объема продукции. Несколько участились онлайн-покупки - доля продаж в интернете выросла с 5 до 5,8 процента.

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Источник — lenta.ru
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