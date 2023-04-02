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В стране и мире

В московском бассейне во время первого занятия утонул первоклассник

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В московском бассейне утонул семилетний школьник. О смерти первоклассника сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного СК РФ Юлию Иванову.

1 апреля в бассейне спортивного комплекса, расположенного на севере столицы, утонул первоклассник.

Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и документы, допрашивают сотрудников спорткомплекса.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - прокомментировала Иванова.

По данным Telegram-канала Shot, ребенок учился плавать в спортивной школе олимпийского резерва «Белые медведи» (Умка) в Ховрино. Во время первого занятия первоклассник прыгнул в бассейн, но заметили это не сразу. Когда вытащили из воды, он был без сознания. Школьника пытались реанимировать, но он скончался по дороге в больницу.

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Источник — lenta.ru
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