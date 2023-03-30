В Брянске сослуживец выстрелил в охраняющего военный склад срочника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, инцидент произошел в 18:30 на территории воинской части. Были слышны два хлопка.
После этого в городе ввели план «Сирена». Силовики искали мужчину, который одет в темное и нес с собой оружие.
Однако вскоре выяснилось, что в потерпевшего случайно выстрелил сослуживец.
Ранее стало известно, что в Тульской области полицейские задержали пенсионера, который открыл стрельбу и взял заложника.
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