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В стране и мире

Российские дети играли в прятки и нашли тело пропавшего полгода назад пенсионера

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В Благовещенске Амурской области несколько детей играли в прятки и нашли тело пропавшего полгода назад пенсионера. Об этом «КП — Благовещенск» рассказали в поисково-спасательном отряде «Амур».

Как стало известно, дети нашли мертвого мужчину в кустах, о чем сообщили случайному прохожему, который оказался добровольцем-поисковиком. Он сразу же обратился в полицию.

Впоследствии выяснилось, что тело принадлежало 69-летнему Анатолию Рощепкину, который в конце ноября 2022 года вышел из дома и не вернулся. Все это время поисковики вместе с родственниками пенсионера безрезультатно искали пропавшего без вести. По словам руководителя «Амур» Татьяны Шалашовой, родные россиянина слишком поздно спохватились, что осложнило его поиски.

Отмечается, что отряды поисковиков осматривали в том числе и местность, где дети нашли тело Рощепкина, но, вероятно, из-за высоких сугробов не заметили мертвого пенсионера.

В региональном управлении Следственного комитета изданию подтвердили информацию о найденном теле, подчеркнув, что не обнаружили на нем признаков насильственной смерти.

Ранее в Подмосковье прохожий нашел под елкой тело мужчины, пропавшего три месяца назад. Труп находился в 150 метрах от железнодорожных путей. Позже сотрудники полиции узнали, что мужчина пропал под Новый год.

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Источник — lenta.ru
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