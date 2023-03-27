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В стране и мире

В России отреагировали на прекращение поставок важного лекарства от диабета

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Альтернативы препарату от сахарного диабета «Оземпик» в России существуют, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на прекращение поставок важного лекарства.

25 марта стало известно, что датская фармацевтическая компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию препарата от сахарного диабета под названием «Оземпик». Отмечается, что семаглутид в его составе входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что «Оземпик» будет поставляться в Россию по меньшей мере до декабря 2023 года.

По словам Алексея Куринного, альтернативы в данном случае есть, препаратов со схожим действием зарегистрировано около пяти-шести, они присутствуют на российском рынке.

При этом Куринный отметил, что «Оземпик» - это препарат последнего поколения, который пока находится под патентом защиты. То есть он не может быть воспроизведен по стандартному механизму, добавил он.

«Не совсем понятно, почему Novo Nordisk решил прекратить поставки препарата в Россию. Но, как я понял, до декабря этого года поставки еще будут продолжаться, и переговоры будут вестись. Не исключено, что компания отменит свое решение о прекращении поставок для того, чтобы не лишать тех людей, которые привыкли к препарату и хорошо себя на нем чувствуют, возможности его получать», - заключил депутат.

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Источник — lenta.ru
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