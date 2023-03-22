Владимир Путин поддержал идею ЕР о бесплатных лекарствах сердечникам

22.03.2023 | 20:56

Как сообщает сайт ER.ru, Президент Владимир Путин провел встречу с главой фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

«Знаю о том, какую большую работу «Единая Россия» проводит в парламенте, и не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует. Очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом. В этой связи по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно», - подчеркнул Президент.

По словам Владимира Васильева, «Единая Россия» принимает необходимые решения в интересах страны в целом и людей в частности и работает над решением задач, поставленных Президентом в Послании.

Так, три закона уже приняты и подписаны главой государства - об интеграции новых регионов в культурное пространство, туризме на особо охраняемых природных территориях и смягчении ответственности за ряд экономических преступлений.

«15 законопроектов принято в первом чтении. В их числе - о занятости населения», - сообщил Президенту Владимир Васильев.

«Единая Россия» продолжает и работу над поддержкой участников спецоперации и их семей. Речь идет об обеспечении бесплатной юридической помощью ветеранов, наделении статусом ветерана боевых действий, в том числе ополченцев Донбасса с 2014 года, сокращении срока признания без вести пропавших умершими и т. д.

Владимир Васильев также рассказал Президенту о реализации народной программы «Единой России». Контроль за работами на социальных объектах в регионах ведут депутаты от партии вместе с жителями.

«Мы получаем четкую картину на каждом объекте программы. А это школы, больницы, ФАПы - все очень важное для людей. И люди следят за этим», - подчеркнул Владимир Васильев.

До конца этого года предстоит отремонтировать более 1 500 школ по всей стране. Аналогичная программа нужна для колледжей и техникумов. «Это около 5-6 миллиардов рублей потребует. Получается 4 000 средних специальных учебных заведений, из них 1 500 тысячи нуждается в ремонте», - сказал Владимир Васильев.

Владимир Путин поддержал инициативу. «Я Правительству дам поручение проработать обязательно», - заявил он.

Поддержку получило и предложение о дополнительном финансировании на лекарственное обеспечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот вопрос фракция «Единой России» уже поднимала на встрече с председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

«Мы просили бы нас поддержать и добавить дополнительно 10 миллиардов 150 миллионов рублей. Это будет ежегодно. По подсчетам специалистов, это позволит спрофилактировать до 32 000 смертей в трудоспособном возрасте», - пояснил Владимир Васильев.

«Обязательно посмотрим», - пообещал Президент.