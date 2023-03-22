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В стране и мире

Россиянам назвали передаваемую на сеансах тату и маникюра опасную инфекцию

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Кандидат медицинских наук, инфекционист Екатерина Киндалова назвала россиянам распространяемую на сеансах маникюра и педикюра, а также при нанесении тату и занятии сексом опасную болезнь.

Ее комментарий приводит «КТВ-Луч».

По словам врача, в указанных случаях есть риск заразиться гепатитом С - воспалительным заболеванием печени. Он передается при половом контакте, а также контакте с нестерильными инструментами, в результате которого инфицированная кровь попадает в организм здорового человека через кожу и слизистые оболочки.

«Каждый человек должен помнить, что симптомы поражения печени весьма неспецифичные, и даже незначительная общая слабость, повышенная утомляемость, тяжесть и дискомфорт в правом подреберье уже могут свидетельствовать о серьезных проблемах и требовать консультации специалиста», - заявила Киндалова.

Диагностировать заболевание можно, сдав кровь на антитела, добавила она.

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Источник — lenta.ru
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