Пятилетний россиянин поел домашних грибов и попал в реанимацию

В Калининградской области пятилетний ребенок попал в реанимацию после того, как поел домашние грибы вместе с родителями.
Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.
Врачи считают, что пострадавший мальчик отравился консервированными домашними грибами, которые попробовал вместе с родителями в гостях.
Ребенка доставили в реанимацию, медики поставили ему диагноз «токсическое действие неустановленного вещества».
По мнению матери россиянина, причиной случившегося может быть укус клеща. Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, его родители не пострадали.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀