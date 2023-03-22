Пятилетний россиянин поел домашних грибов и попал в реанимацию

22.03.2023 | 15:27

В Калининградской области пятилетний ребенок попал в реанимацию после того, как поел домашние грибы вместе с родителями.

Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Врачи считают, что пострадавший мальчик отравился консервированными домашними грибами, которые попробовал вместе с родителями в гостях.

Ребенка доставили в реанимацию, медики поставили ему диагноз «токсическое действие неустановленного вещества».

По мнению матери россиянина, причиной случившегося может быть укус клеща. Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, его родители не пострадали.