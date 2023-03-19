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В стране и мире

Рост цен на продукты в России объяснили

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Опрошенные Life эксперты назвали причины резкого роста цен на продукты в России. Среди них - изменение цепочек поставок из-за введения антироссийских санкций, использование подорожавших удобрений, которые российские производители закупают за рубежом, рост объемов производства, а также сезонный фактор.

В свою очередь, некоторые представители власти заявили, что стоимость продовольственных товаров не должна так резко повышаться.

«К этому нет серьезных предпосылок», - считает депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его мнению, рост цен больше похож на «картельный сговор, когда розничные сети просто хотят больше зарабатывать».

При этом уже в текущем месяце цены должны начать снижаться, прогнозируют участники рынка. Даже если урожай в 2023 году вдруг будет ниже ожиданий, то цены на продукты, скорее всего, не поднимутся выше общего уровня инфляции, объяснил ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя.

Накануне президент страны Владимир Путин заявил, что по итогам марта инфляция в России составит около четырех процентов, то есть будет соответствовать целевому показателю, установленному Центробанком. Глава государства добавил, что в России инфляция будет меньше, чем в странах еврозоны, «которые бесконечно ждут коллапса российской экономики», однако не уточнил, о каких государствах идет речь.

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Источник — lenta.ru
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