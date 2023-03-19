Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 мар 2023|14:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россияне поставили рекорд по сбору орехов и грибов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По итогам прошлого года в России собрали более 22 тысяч тонн дикоросов - это орехи, ягоды и грибы.

Такой результат стал рекордным за всю историю подсчетов, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Рослесинфорга.

Глава государственной организации Павел Чащин отметил, что в 2022 году прирост сбора составил 14 процентов, а в 2021-м - 48 процентов. Большую часть дикоросов собирают в Сибири и на Дальнем Востоке - 17,1 тысячи тонн и 4,6 тысячи соответственно.

Особенностью прошлого сезона стало резкое увеличение результата для орехов (плюс 16 процентов) и грибов (плюс 4,7 процента), а вот сбор ягод сократился на 60 процентов. По словам Чащина, тенденция связана с погодными условиями - жаркое или прохладное лето. В свою очередь руководитель ассоциации «Дикоросы» Александр Деев заметил, что меньший объем ягод связан со снижением экспортного спроса. Закупщики из Европы в 2022 году не приехали, поэтому продавать товар было некому.

По словам Деева, на фоне санкций у многих предпринимателей сломались бизнес-модели. Ограничения заставили менять сложившиеся рынки сбыта, что привело к убыткам. Кроме того, оптовые цены в России оказались намного ниже, чем обычно, что не позволило компенсировать расходы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте