Россияне поставили рекорд по сбору орехов и грибов

19.03.2023 | 13:47

По итогам прошлого года в России собрали более 22 тысяч тонн дикоросов - это орехи, ягоды и грибы.

Такой результат стал рекордным за всю историю подсчетов, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Рослесинфорга.

Глава государственной организации Павел Чащин отметил, что в 2022 году прирост сбора составил 14 процентов, а в 2021-м - 48 процентов. Большую часть дикоросов собирают в Сибири и на Дальнем Востоке - 17,1 тысячи тонн и 4,6 тысячи соответственно.

Особенностью прошлого сезона стало резкое увеличение результата для орехов (плюс 16 процентов) и грибов (плюс 4,7 процента), а вот сбор ягод сократился на 60 процентов. По словам Чащина, тенденция связана с погодными условиями - жаркое или прохладное лето. В свою очередь руководитель ассоциации «Дикоросы» Александр Деев заметил, что меньший объем ягод связан со снижением экспортного спроса. Закупщики из Европы в 2022 году не приехали, поэтому продавать товар было некому.

По словам Деева, на фоне санкций у многих предпринимателей сломались бизнес-модели. Ограничения заставили менять сложившиеся рынки сбыта, что привело к убыткам. Кроме того, оптовые цены в России оказались намного ниже, чем обычно, что не позволило компенсировать расходы.