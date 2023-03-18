Не признаваемый Россией уголовный суд в Гааге выдал ордер на «арест» Путина

18.03.2023 | 13:58

Не признаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает суд.

Так, досудебная палата II Международного уголовного суда выдала ордеры на «арест» Путина и Львовой-Беловой в связи с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. При этом российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы. Дипломат напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.

Ранее в марте сообщалось, что МУС планирует начать против России два уголовных дела по обвинению в совершении военных преступлений на Украине. Дела планируют возбудить после нескольких месяцев работы специальных групп. При этом российская сторона неоднократно называла выдвигаемые обвинения ложными.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указывал, что Россия не признает юрисдикцию суда в Гааге.