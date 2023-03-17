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В стране и мире

Россиянам назвали способ избежать появления морщин во время сна

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Российский косметолог Олеся Панченко назвала способ избежать появления морщин во время сна. Ее комментарий приводит «Подмосковье сегодня».

В первую очередь специалистка посоветовала придерживаться правильной позы в течение ночного отдыха. Так, при отсутствии проблем с дыханием следует ложиться на спину. «Это не всегда удобно и привычно, но если вы сумеете себя к этому приучить, то лицо точно скажет спасибо», — отметила собеседница издания.

В то же время сохранить моложавую внешность поможет использование ортопедических подушек, которые подстраиваются под форму головы, а также наволочек из шелка, сатина или атласа. Кроме того, следует проветривать помещение и увлажнять воздух — например, с помощью вазы с водой у кровати, посоветовала Панченко.

В феврале британский косметолог Памела Бенито назвала пять главных средств для омоложения кожи. По словам специалистки, достичь данной цели помогут ретиноиды — одна из форм витамина А. В борьбе со старением также эффективны витамин С, гиалуроновая кислота и ниацинамид — форма витамина B3.

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Источник — lenta.ru
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