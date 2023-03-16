Сетевое издание|18+|Четверг|16 мар 2023|18:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Путин порассуждал о плюсах и минусах ЕГЭ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


У Единого государственного экзамена (ЕГЭ) есть много минусов, но также есть и плюсы. Об этом во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«У ЕГЭ есть много минусов, и я знаю. И многие наши граждане возмущаются над "чудничеством", которое имеет место быть в этой системе. Это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии», — порассуждал глава государства.

Он пояснил, что в некоторых городах среднее и высшее образование развивается иным образом, нежели в крупных образовательных центрах. ЕГЭ, по мнению Путина, открывает возможность учиться в ведущих вузах множеству детей с периферии.

3 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло.

Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с партией «Справедливая Россия — За правду» в ответ на предложение главы фракции Сергея Миронова отменить ЕГЭ заявил о необходимости серьезно взвесить плюсы и минусы этой идеи.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте