Сетевое издание|18+|Среда|15 мар 2023|14:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В российском городе ребенок поел творог и заразился опасной инфекцией

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Чите ребенок поел сметану и творог, купленные в поселке Сивяково, и заразился опасной инфекцией - бруцеллезом. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора в российском регионе.

До этого случай заболевания бруцеллезом среди людей был выявлен в 2019 году в Красночикойском районе Забайкалья. В ведомстве рекомендовали горожанам не употреблять в пищу сырое молоко и мясо, не прошедшее полную термическую обработку.

Кроме того, россиянам следует спрашивать ветеринарные справки с отметками об исследовании на бруцеллез у продавцов продукции животноводства.

Бруцеллез относится к опасным инфекционным заболеваниям. Он поражает костно-мышечный аппарат, нервную, половую и сердечно-сосудистую системы. Заражению им подвержены и человек, и животные.

Люди могут подхватить бруцеллез при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса.

14 марта врач-терапевт Андрей Кондрахин перечислил россиянам главные потенциальные источники бактерий на кухне. Среди основных источников бактерий специалист, в частности, назвал ножи, которые должны быть разными для разных продуктов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте