В российском городе ребенок поел творог и заразился опасной инфекцией

15.03.2023 | 13:01

В Чите ребенок поел сметану и творог, купленные в поселке Сивяково, и заразился опасной инфекцией - бруцеллезом. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора в российском регионе.

До этого случай заболевания бруцеллезом среди людей был выявлен в 2019 году в Красночикойском районе Забайкалья. В ведомстве рекомендовали горожанам не употреблять в пищу сырое молоко и мясо, не прошедшее полную термическую обработку.

Кроме того, россиянам следует спрашивать ветеринарные справки с отметками об исследовании на бруцеллез у продавцов продукции животноводства.

Бруцеллез относится к опасным инфекционным заболеваниям. Он поражает костно-мышечный аппарат, нервную, половую и сердечно-сосудистую системы. Заражению им подвержены и человек, и животные.

Люди могут подхватить бруцеллез при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса.

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