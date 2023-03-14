Кадыров призвал не бояться мобилизации

14.03.2023 | 11:55

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«И не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие. Это тоже бойцы. И им также хвала и почет», - написал политик.

Кадыров заявил о гордости добровольцами, которые приезжают в университет спецназа, где их обучают и выдают нужную амуницию. По его словам, Минобороны России обеспечивает всех военнослужащих необходимым комплектом оружия и боеприпасов. Политик назвал настоящими мужчинами тех, кто не жалуется, а «заставляет жаловаться натовских наемников».

Глава Чечни призвал не слушать прозападные СМИ, говорящие о слабости российской армии. Он задался вопросом, если в рядах Вооруженных сил России все было ужасно, почему блок НАТО не может одержать победу над российской армией. Ошибки специальной военной операции учтены, и ее тактика работает, сказал Кадыров, подчеркнув, что верховный главнокомандующий «держит руку на пульсе и в обиду Отчизну не даст».