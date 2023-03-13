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В стране и мире

Прояснен статус получивших военный билет без службы в армии россиян до 30 лет

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Во внесенном в Госдуму законопроекте о повышении призывного возраста прояснен статус россиян до 30 лет, получивших военный билет и не проходивших службу в Вооруженных силах России. Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, они смогут пройти срочную службу по желанию.

В записке отмечается, что ежегодно с воинского учета в запас переходят около 80 тысяч неслуживших россиян мужского пола, достигших возраста 27 лет. При этом около 30 тысяч из них не имели законных оснований для непрохождения службы, указано в документе.

За неслужившими и не имевшими на то оснований россиянами в возрасте от 27 до 30 лет предлагается сохранить право на прохождение срочной службы, «если у них есть такое желание».

Проект закона о поэтапном повышении призывного возраста внесли в Госдуму 13 марта. Согласно нему, в период с 1 января по 31 декабря 2024 года будут призываться граждане от 19 до 30 лет, с 1 января до 31 декабря 2025 года - от 20 до 30 лет, а с 1 января по 31 декабря 2026 года - от 21 до 30 лет. С предложением повысить призывной возраст выступил в декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу.

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Источник — lenta.ru
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