Российская военная медсестра рассказала о работе под огнем ВСУ в зоне СВО

08.03.2023 | 14:23

Российским военным медикам в зоне специальной военной операции (СВО) приходилось работать на передовой под огнем противника: они оказывали бойцам первую помощь, а затем направляли их в госпитали. Об этом в среду, 8 марта, «Ленте.ру» рассказала военная медсестра Ирина Касымжанова, которая в августе 2022 года отправилась добровольцем в зону СВО.

«Мы проводили первичную хирургическую обработку ран, накладывали лигатуры для перевязки кровеносных сосудов и отправляли пациентов дальше в госпитали. Мы были первыми, к кому попадали раненые», — рассказала Касымжанова.

По словам собеседницы «Ленты.ру», часто боец после ранения терял кровь — к примеру, из-за осколочного ранения в живот. Ему была необходима срочная операция: нужно было быстро дать наркоз, открыть живот и зажать сосуд, который кровоточит. Потом медики все закрывали, подшивали — и раненый ехал на второй этап, где завершалась операция.

«Без нашей помощи бойца живым до госпиталя просто не довезли бы», — отметила Касымжанова.

Ранее она рассказала, что украинские военные регулярно закидывают сообщения в гражданские каналы, где обещают вознаграждения за головы российских медиков.