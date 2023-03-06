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В стране и мире

Россиянки обвинили больницу в подмене детей в 2012 году и подали в суд

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В подмосковном Королеве в конце марта состоится слушание дела о подмене младенцев сотрудниками городской больницы. Медики якобы перепутали детей, появившихся на свет в разных роддомах и поступивших в стационар вместе с матерями. Об этом сообщила в Telegram участвующая в рассмотрении дела адвокат Катя Гордон.

Иск к медицинскому учреждению и региональному Минздраву был подан в конце 2021 года, следует из картотеки дел на сайте суда. С сентября 2022 года по делу проводили судебную экспертизу. По словам Гордон, инцидент произошел в 2012 году в городской больнице Королева. На запястьях и лодыжках поступивших вместе с матерями детей отсутствовали бирки, утверждает Гордон. На заявления лежавших в одной палате родительниц о том, что отданные им после лечения дети не похожи на себя, врачи якобы ответили, что побывавшие в кувезе (инкубаторе для новорожденных) младенцы «имеют обыкновение меняться».

О подмене мать одного из детей узнала несколько лет спустя, после того как ее муж сделал ДНК-тест на отцовство, отмечает Гордон. Исследование генотипа выявило, что мужчина не является отцом ребенка. Решившая доказать свою супружескую верность женщина тоже сделала тест. Сравнение ДНК показало, что вероятность ее родства с ребенком также равна нулю. После этого россиянка разыскала свою бывшую соседку по палате, попросив взять с собой фотографию ее ребенка. Встретившись, женщины убедились, что их дети были подменены.

Слушание по делу назначено на 22 марта.

В апреле 2022 года суд взыскал по два миллиона рублей в пользу россиянок, чьих детей перепутали в роддоме в 1982 году. Изначально женщины хотели получить в качестве компенсации по 10 миллионов рублей.

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Источник — lenta.ru
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