Российский срочник расстрелял на посту двоих сослуживцев

06.03.2023 | 11:06

В Курской области срочник расстрелял двоих сослуживцев, не ответивших ему на «Стой! Кто идет?». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

ЧП произошло в ночь на 6 марта на посту в военной части в Суджанском районе. Погибли военнослужащие 22 и 19 лет.

По предварительным данным, срочник нес дежурство, когда заметил двух солдат. Когда они проигнорировали его вопрос, он открыл огонь из автомата Калашникова. Один из военных погиб на месте, второй скончался в больнице.

В настоящее время идет проверка, в том числе правоохранители выясняют, что военнослужащие ночью делали у поста.

Погибшие отслужили по призыву восемь месяцев.