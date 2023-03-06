Сетевое издание|18+|Понедельник|6 мар 2023|17:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Неизвестный установил растяжку с гранатой на двери подъезда в Москве

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Москве на двери подъезда жилого дома обнаружена растяжка с предметом, похожим на гранату; опасности он не представляет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Жильцы заметили подозрительный предмет на двери дома, расположенного на улице Знаменские Садки утром 6 марта и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители провели осмотр и выяснили, что это страйкбольная граната.

В настоящее время силовики проводят проверку с целью установить причастных к растяжке.

6 марта сообщалось, что в подмосковном Домодедово задержали мужчину в камуфляже. У него обнаружили гранату. Дорогу на Набережной улице перекрыли, а на месте инцидента работают саперы и сотрудники ФСБ. Мужчина угрожал взорвать военкомат.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте