Неизвестный установил растяжку с гранатой на двери подъезда в Москве

06.03.2023 | 16:49

В Москве на двери подъезда жилого дома обнаружена растяжка с предметом, похожим на гранату; опасности он не представляет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Жильцы заметили подозрительный предмет на двери дома, расположенного на улице Знаменские Садки утром 6 марта и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители провели осмотр и выяснили, что это страйкбольная граната.

В настоящее время силовики проводят проверку с целью установить причастных к растяжке.

6 марта сообщалось, что в подмосковном Домодедово задержали мужчину в камуфляже. У него обнаружили гранату. Дорогу на Набережной улице перекрыли, а на месте инцидента работают саперы и сотрудники ФСБ. Мужчина угрожал взорвать военкомат.