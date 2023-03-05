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Психолог из МВД подсказал способ распознать педофила

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Экс-сотрудник МВД, психолог-консультант Дмитрий Миронов подсказал способ уберечь ребенка от педофилов. Специалиста цитирует «Вечерняя Москва».

Прежде всего, указал он, родители должны выслушивать ребенка и воспринимать его жалобы всерьез.

«Зачастую жалобы детей воспринимают как оправдание плохих результатов или нежелание идти на какую-либо секцию: "Иди давай, никто тебя не трогал, кому ты там нужен"», - приводит пример он. Миронов обратил внимание, что педофилы, наоборот, выслушивают ребенка, чтобы втереться к нему в доверие.

Миронов отметил, что нужно прислушиваться к подозрительной информации, даже если она кажется слухами - например, беседы в школьных чатах могут помочь распознать педофила. «Если разговоры пошли о том, что какой-то преподаватель, тренер или воспитатель как-то не так относится к ученикам, то стоит проверить этот слух. Не бывает дыма без огня», - уверен психолог-консультант.

При этом основное оружие родителя, продолжил психолог, - это близкий контакт с ребенком и ежедневное участие в его жизни. Однако от прямых вопросов он предостерег.

«Внезапные вопросы могут испугать малыша. Ведь мама никогда не спрашивала о занятиях, что-то тут не так», - сказал Миронов. Он добавил, что, испугавшись, ребенок может закрыться или оболгать невинного, чтобы прекратились расспросы.

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Источник — lenta.ru
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