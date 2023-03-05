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Перечислены идеи для подарков коллегам на 8 Марта

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Подарки коллегам на 8 Марта с точки зрения этикета должны быть исключительно деловыми и универсальными, заявила специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила идеи для подарков коллегам на Международный женский день.

«К деловым и универсальным подаркам относят некрепкое спиртное, цветы и сладости - конфеты, шоколад. И, как бы ни надоели нам такие подарки, это единственное, что мы можем позволить по отношению к людям, с которыми имеем только деловую связь и не более того», - сообщила Николаева.

Также допустимыми подарками коллегам можно назвать портмоне, кошелек или косметичку.

«Что касается других деловых подарков, то это могут быть офисная кружка, ручка или зонт, если мы не говорим о зонтах с какими-то странными надписями или немыслимыми узорами», - перечислила собеседница «Ленты.ру».

Николаева отметила, что подарки, носящие личный характер, являются недопустимыми на работе.

«Это предметы гардероба и мыльно-пузырные принадлежности, которыми в реальности любят одаривать своих коллег сотрудники различных компаний. Этого делать не нужно. Это индивидуальный выбор. В личную жизнь коллег мы лезть не должны», - заявила эксперт.

Подарки руководительнице на 8 Марта

Специалист по этикету напомнила, что индивидуальные подарки руководителям дарить не принято. Подарок начальнику от какого-либо сотрудника - это дело неправильное с точки зрения этикета, объяснила она.

«Исключения: когда сотрудник - это старый товарищ руководителя, очень приближенное лицо или личный секретарь. В остальных случаях подарок может быть либо коллективным, либо его быть не должно - ограничьтесь только устными поздравлениями», - подытожила собеседница «Ленты.ру».

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Источник — lenta.ru
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