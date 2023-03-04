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В стране и мире

В российской кукурузе образовался рекордный уровень микотоксинов

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Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько на заседании «Росптицесоюза» 28 февраля заявил, что содержание микотоксинов в российской кукурузе сезона 2022-2023 годов «пробивает все возможные и невозможные рекорды». Об этом пишут «Ведомости».

Речь идет о токсинах природного происхождения, которые поражают сельскохозяйственные культуры и создают риски для здоровья скота и птицы. Конкретный уровень содержания микотоксинов Рылько не назвал. Технический регламент Таможенного союза разрешает максимальные значения от 0,02 до 1 мг на кг в зависимости от вида микотоксина.

Рылько пояснил, что причина высокого уровня образования микотоксинов заключается в сложностях с уборкой урожая в центре страны, Поволжье и Западной Сибири. Из-за неблагоприятных погодных условий кукуруза долгое время оставалась на полях. «Ее много, но с ней серьезные проблемы», – предупредил Рылько.

Представитель Россельхознадзора подтвердил, что превышения установленных норм отмечались в центре России — в Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях. Однако в целом по стране фиксируется снижение объема выявлений микотоксинов на 27 процентов, добавил он.

Ранее сообщалось, что российские производители картофеля столкнулись с проблемой сбыта продукции. На складах скопились рекордные для этого времени года запасы картошки. Трудности со сбытом возникли из-за высокого урожая, что привело к снижению цен в оптовом секторе. Существует риск, что российские производители не смогут продать урожай, поэтому около 25 процентов запасов придется утилизировать.

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Источник — lenta.ru
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