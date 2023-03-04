Сетевое издание|18+|Суббота|4 мар 2023|11:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Экономист спрогнозировал снижение цен на продукты

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурад Белхароев спрогнозировал снижение цен на некоторые продукты. Его слова приводит агентство «Прайм».

По его словам, речь идет, в частности, о ряде овощей и фруктов. Он отметил, что эти продукты весной традиционно дорожают, однако это не касается прошлогоднего урожая, поскольку его необходимо поскорее продать, пока он имеет товарный вид.

Белхароев добавил, что то же касается зерновых, которыми насыщен отечественный рынок. Он уточнил, что если цена в России падает, то растет экспорт. В связи с этим руководство страны держит на особом контроле хлебный рынок. По словам экономиста, цены будут колебаться в пределах ежегодных инфляционных процессов.

При этом эксперт предупредил, что не стоит ожидать снижения цен на мясомолочную продукцию. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему зависима от импортных поставок. По его словам, исключением является мясо свинины, которое отечественные производители производят в достаточном объеме.

Ранее аналитики рассказали об изменении цен на продукты в России этой весной и указали, какие социально значимые товары вырастут в цене, а какие — подешевеют. В частности, по словам гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, на фоне расширения производства будут дешеветь огурцы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте