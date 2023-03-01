Сетевое издание|18+|Среда|1 мар 2023|12:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Депутаты внесли в Государственную Думу проект поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных нарушениях (КоАП) об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Политик пояснил, что любые публичные действия и распространение заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России, а также добровольцев и тех, кто содействует выполнению возложенных на Вооруженные силы, недопустимы.

«Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет», - уточнил Володин.

По его словам, такая законодательная инициатива защитит всех людей, которые участвуют в боевых действиях в ходе СВО и обеспечивают безопасность России. Второе чтение пройдет в четверг, 2 марта, в случае поддержки поправок третье чтение состоится во вторник, 14 марта.

В России уже действует закон о наказании за фейки про Вооруженные силы России. Закон об уголовном наказании за это подписал 4 марта президент Владимир Путин. Максимальное наказание для тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России, составляет до 15 лет лишения свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте